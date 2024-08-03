Дом усыпан цветами: Кети Топурия с дочкой Николь выписались из роддома

Певица показала, какой сюрприз от благодарного супруга — Льва Деньгова — ждал ее дома.

Солистка группы A'Studio Кети Топурия, на днях ставшая в третий раз мамой, выписалась из роддома вместе с новорожденной дочкой Николь.

Девочка появилась на свет 31 июля, о чем певица сообщила в личном блоге, выложив фото ребенка и написав: «31.07.2024. Николь».

Кадрами возвращения из роддома 37-летняя Топурия также поделилась в соцсети. На опубликованном ею видео запечатлены пышные букеты от благодарного мужа — бизнесмена Льва Деньгова.

Дочь солистки A'Studio появилась на свет в элитной клинике «Лапино» в Подмосковье. Для супругов ребенок стал вторым, в семье уже воспитывается сын Адам. Также у Топурии есть дочь Оливия от первого брака с предпринимателем Львом Гейхманом.

С нынешним супругом певица познакомилась благодаря его сыну Леониду от первого брака. Мальчик после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться и вместе с отцом направился к Кети в гримерку. Там Деньгов взял у Топурии номер телефона, а потом пригласил на свидание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 51-летний актер Андрей Чернышов впервые стал отцом.

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