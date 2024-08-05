Прозрачный расчет: оплата услуг ЖКХ в России станет более справедливой

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ФАС РФ планирует запустить новый механизм детализации расходов предприятий ЖКХ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Речь о новом механизме детализации расходов коммунальных предприятий.

В России расчет за коммунальные ресурсы станет более прозрачным, а платежи — более справедливыми. ФАС планирует внедрить новый механизм детализации расходов предприятий ЖКХ. Соответствующий приказ службы уже зарегистрирован в Минюсте.

Теперь, если компании экономят средства благодаря установлению, к примеру, «умного счетчика», то организация ЖКХ сможет перенаправить их на обновление инфраструктуры. Плюс такая цифровизация процессов позволит экономить на оплате коммунальных услуг: при установке «умных счетчиков» жильцы платят только за использованное количество воды, тепла и электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что долги по ЖКХ с россиян могут начать взыскивать через нотариусов. В комитете по строительству ГД подготовили законопроект, который поможет компаниям проводить такую процедуру.

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