«Боролись долго и упорно»: стали известны подробности о состоянии Эдварда Била

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 393 0

Блогеру Билу врачи сохранили левую ногу

«Боролись долго и упорно»: стали известны подробности о состоянии Эдварда Била

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Скандальной знаменитости врачи «разобрали» полноги, чтобы добраться до очага инфекции.

Блогеру Эдварду Билу врачи сохранили ранее травмированную левую ногу. Об этом сообщается в Telegram-канале знаменитости.

«Эдварду сохранили его левую ногу. За это боролись долго и упорно! Но это не значит, что он полностью здоров, инфекция до сих пор его преследует, просто уже в меньших количествах и на меньшей стадии. Теперь ему предстоит долгое восстановление и лечение», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что блогеру «разобрали до деталей» полноги, чтобы добраться до очага инфекции и предотвратить полную ампутацию конечности. Дальнейшее лечение займет у Била не менее полугода.

Ранее в этот день сообщалось, что скандальный блогер находится в полубредовом состоянии после операции на ноге. Еще весной Бил упал с самоката и получил открытый перелом ноги. Для фиксации конечности врачи установили спицу, которая должна была способствовать сращиванию кости.

Вечером 31 июля блогера госпитализировали с осложнениями. После операции его состояние нестабильно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесший операцию Эдвард Бил обжалует свой арест на 14 суток за нарушение общественного порядка.

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