Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54

Религиозному деятелю было 70 лет.

Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев ушел из жизни в понедельник вечером. «Муфтият Республики Дагестан» в своем Telegram-канале опубликовал обращение шейха Ахмада-Афанди.

«С огромной скорбью встретили известие о кончине председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила-хаджи Бердиева», — указано в сообщении.

Отмечается, что Бердиев был выдающимся религиозным деятелем. Он посвятил свою жизнь построению диалога между религиями. Смерть его стала большой утратой для мусульман Северного Кавказа и всей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер трехкратный олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:26
В Москве мужчина открыл стрельбу по детской площадки и попал в ребенка
0:08
«Прикован к дому»: кинорежиссер Дэвид Линч раскрыл свой смертельный диагноз
23:48
Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев
23:30
Бригада рабочих погибла при взрыве на заводе в Стерлитамаке
23:12
Умер трехкратный олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов
22:54
Непредсказуемые последствия: как Израиль готовится к «удару возмездия» со стороны Ирана

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
Шел в ларек, очнулся — гипс: на жителя Петербурга с балкона упал человек
«Между ногой и жизнью»: перенесший операцию Эдвард Бил обжалует арест
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака