Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев ушел из жизни в понедельник вечером. «Муфтият Республики Дагестан» в своем Telegram-канале опубликовал обращение шейха Ахмада-Афанди.

«С огромной скорбью встретили известие о кончине председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила-хаджи Бердиева», — указано в сообщении.

Отмечается, что Бердиев был выдающимся религиозным деятелем. Он посвятил свою жизнь построению диалога между религиями. Смерть его стала большой утратой для мусульман Северного Кавказа и всей страны.

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