Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев
Религиозному деятелю было 70 лет.
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев ушел из жизни в понедельник вечером. «Муфтият Республики Дагестан» в своем Telegram-канале опубликовал обращение шейха Ахмада-Афанди.
«С огромной скорбью встретили известие о кончине председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтия Карачаево-Черкесской Республики Исмаила-хаджи Бердиева», — указано в сообщении.
Отмечается, что Бердиев был выдающимся религиозным деятелем. Он посвятил свою жизнь построению диалога между религиями. Смерть его стала большой утратой для мусульман Северного Кавказа и всей страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер трехкратный олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов.
Читайте также
75%
-0.75 93.04
0.21
Нашли ошибку?