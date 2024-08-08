В результате украинской агрессии в Курской области пострадали 66 человек

Минздрав РФ представил обновленные данные.
Фото: © РИА Новости
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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в период с 6 по 8 августа пострадали 66 человек. Среди них есть дети — их девять человек. Об этом сообщили в Минздраве России.
Сейчас в региональных больницах находятся 38 человек, в том числе пять несовершеннолетних. За консультациями к медикам обратились 50 раненых жителей Курской области. Были проведены и телемедицинские консультации — со специалистами из московских клиник.
Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С утра 6 августа по настоящее время в регионе продолжаются бои. Данные о пострадавших постоянно обновляются, известно, что повреждены были также дома и иное имущество граждан.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что все пострадавшие жители Курской области получат единовременную выплату.
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