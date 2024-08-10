Не стоило злить мать троих детей: Болгар обвинила Дурова в измене

Женщина, которая для бизнесмена оказалась ближе, чем просто подруга, не перестает удивлять откровениями.

Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила об измене предпринимателя с моделью Дианой Бако. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети.

Болгар сначала опубликовала фото своей дочери с медвежонком, а после добавила снимок прямиком из 2021 года. Его сделала Бако в их доме, а в кадре была все та же игрушка. Примечательно, что модель призналась в своей беременности еще в июле, а публика заподозрила ее в интимной связи с Дуровым.

«Если оружие висит на стене — рано или поздно оно выстрелит, а что если это медвежонок?» — намекнула мать троих детей.

После этого Болгар предпочла удалить свои результаты расследования, но опубликовала уже другой пост, где вновь сделала акцент на злополучной игрушке.

«В конце 2022 года эта идиллическая жизнь была разрушена, сожжено все, что я строила годами», — заявила Болгар.

Она дополнила, что только сейчас медвежонок «раскрыл свой секрет», хранившийся еще с апреля 2021 года.

Дуров также продолжает провоцировать пользователей Сети своими заявлениями. Так, в конце июля он признался, что может быть отцом сотни детей в 12 странах мира. Дело в том, что Дуров стал донором спермы около 15 лет назад.

Ситуация продолжала набирать обороты каждый день. Например, в том же месяце стало известно, как россиянки бегают по клиникам в поисках биоматериала Дурова.

Ранее 5-tv.ru писал, чем Ирина Болгар доказала, что родила детей от Павла Дурова. Она также поделилась обстоятельствами встречи со знаменитым создателем Telegram.

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