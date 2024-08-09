Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пятимесячного Савелия

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У ребенка врожденный порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказывали историю маленького Савелия. У ребенка врожденный порок сердца. Ему необходима срочная операция стоимостью два миллиона рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать нужную сумму и даже больше. За сутки вы перечислили пять миллионов 844 тысячи 411 рублей. Спасибо вам большое!

Тема:
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