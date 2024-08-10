Более 100 человек погибли в результате авиаудара Израиля по школе в Газе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

ЦАХАЛ атаковал лагерь беженцев во время утренней молитвы. В здании школы также действовал ПВР беженцев.

Более 100 человек погибли в результате авиаудара Израиля по школе в Газе

Фото: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Более сотни человек погибли, десятки получили ранения в результате авиаудара израильской армии (ЦАХАЛ) по школе в центре города Газа. Атака произошла во время утренней молитвы. Об этом сообщил корреспондент издания Al Jazeera.

По словам журналиста, в пораженной Израилем школе располагался также пункт временного размещения (ПВР) беженцев из других районов Газы.

Представители пресс-службы ЦАХАЛ подтвердили информацию об обстреле, но в другом ключе. Согласно заявлению, в здании школы Аль-Табаин и мечети неподалеку располагался командный центр палестинского движения ХАМАС, в нем укрывались и планировали очередные атаки на Армию Израиля бойцы и командиры.

«Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС, расположенном в школе Аль-Табаин, и прилегающей мечети в Дарадж-Туффе, которая служит убежищем для жителей города Газа… Из которого планировались и осуществлялись различные нападения на войска ЦАХАЛ и государство Израиль», — сказано в заявлении.

По утверждению пресс-службы Армии Израиля, перед ударом были предприняты «многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданским», военные применяли высокоточные боеприпасы, воздушное наблюдение и разведывательную информацию. Также ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в систематическом нарушении международного права, использовании гражданских убежищ, а также мирного населения в качестве живого щита для своей террористической деятельности.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Ближнем Востоке началась подготовка к переговорам о прекращении огня в Газе. Встреча должна состояться на следующей неделе.

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