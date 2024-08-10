«Будут ограничения»: Гладков рассказал о режиме КТО в Белгородской области

Губернатор Гладков: режим КТО предполагает ограничения на передвижения
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Какие меры будут временно действовать в регионе?
Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в Белгородской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз с украинской стороны, наложит определенный ряд ограничений на передвижение по местности. Об этом в видеообращении в своем официальном Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«С сегодняшнего дня будут устанавливаться отдельные ограничения на передвижения. Будут проверки документов там, где есть угроза совершения террористических актов», — отметил губернатор.
Он также подчеркнул, что правительство Белгородской области и муниципальные образования намерены публично отчитываться о происходящих изменениях. По словам Гладкова, все ограничения и веденный режим КТО будут сняты после нормализации обстановки в регионе.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) ранее сообщили, что режим КТО введен в Брянской области, Курской и Белгородской областях. Меры приняты на фоне последних атак со стороны Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое режим КТО.
Читайте также
80%
1.43 95.18
1.05
Нашли ошибку?