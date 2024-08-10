Высокий уровень диверсионно-террористических угроз: что такое режим КТО

Какие ограничительные и охранные меры действуют теперь в Белгородской, Курской и Брянской областях?

Украина предприняла беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России, сообщают представители Национального антитеррористического комитета (НАК). В связи с этим режим контртеррористической операции (КТО) введен в Белгородской, Курской и Брянской областях. Кроме того, предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Что же такое режим КТО и как он отразится на жителях упомянутых регионов?

В числе мер временное отселение граждан, проживающих в пределах подконтрольных территорий, усиление охраны общественного порядка и защиты объектов, подлежащих госохране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Помимо прочего, с момента введения режима КТО контролируются телефонные переговоры и вся информация, передаваемая по каналам телекоммуникационных систем. Временно может быть приостановлено оказание услуг связи юридическим и физическим лицам, возможно ограничение использования средств связи.

Также регламентируется движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах. Проводящие КТО сотрудники в период ее действия имеют право на беспрепятственное проникновение в дома и на земельные участки местных жителей.

Атаки ВСУ на приграничные регионы

Граничащие с Украиной территории подвергаются обстрелам с начала спецоперации по защите Донбасса в 2022 году. В последнее время уровень угрозы со стороны Киева значительно возрос, массированные атаки проводятся все чаще. Брянская, Курская и Белгородская области оказались под ударом, националисты атакуют их беспилотниками и ракетами, посылают в регионы диверсионные группы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребует от мирового сообщества признания террористического характера атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население Курской области.