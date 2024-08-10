ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области

Машины с продуктами, водой и предметами первой необходимости круглосуточно прибывают в Курскую область. Гуманитарные грузы отправляют жители всех регионов. Более ста тонн собрали представители партии ЛДПР в Москве.

В фурах медикаменты и дизельные двигатели. Об этом попросили сами жители приграничных районов. Они оставляли заявки. Все это волонтеры передадут людям, которые находятся в пунктах временного размещения и у родственников.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что все пострадавшие жители Курской области получат единовременную выплату в десять тысяч рублей по указу президента России Владимира Путина.