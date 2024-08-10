«Беннифер» уже нет: Аффлек и Лопес расторгли брак еще месяц назад

Скоро бывшие супруги выпустят совместное заявление.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально завершили бракоразводный процесс. В скором времени они собираются сообщить обо всем публике. Об этом рассказал источник журналу Heat Magazine.

«Они опубликуют совместное заявление, в котором говорится, что они очень любят друг друга и боролись за то, чтобы спасти брак, но не смогли», — поделился источник.

По словам источника, бывшие супруги так и не смогли прийти к компромиссу, поэтому развод был неминуем. Более того, пара полностью разорвала всевозможные контакты друг с другом. Они не собирается общаться ни лично, ни даже по телефону.

Аффлек и Лопес стали вновь встречаться в 2022 году. Они поженились в этом же году в Лас-Вегасе, однако уже совсем скоро в их в браке начались проблемы. По мнению инсайдеров, причиной размолвки стала страсть певицы к публичности. По другой версии, проблемы в семье начались из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru писал про смену имиджа Бена Аффлека на фоне развода с Дженнифер Лопес. Звездная пара продолжает приковывать внимание поклонников по всему миру. И каждое появление знаменитостей на публике становится предметом бурных обсуждений.