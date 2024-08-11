«Хотел жить»: военкор Поддубный впервые дал комментарий после подрыва

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 52 0

Военкор Поддубный впервые прокомментировал атаку украинских боевиков

«Хотел жить»: военкор Поддубный впервые дал комментарий после подрыва

Фото: Галеев Анвар / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Журналист пострадал при исполнении своих обязанностей, освещая обстановку в Курской области во время ударов киевского режима.

Первое интервью после подрыва в Курской области дал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. В разговоре с телеведущим Евгением Поповым журналист раскрыл страшные подробности атаки украинского дрона.

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить. Помню, что волновался за своих ребят. А больше пока без подробностей», — рассказал из больничной палаты Поддубный.

Телеведущий Евгений Попов также рассказал, что военный корреспондент уже идет на поправку.

Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа. Он прибыл в город Суджа Курской области, чтобы освещать последствия обстрелов мирных территорий со стороны киевского режима, однако пострадал сам. Его автомобиль атаковал украинский беспилотник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Склифе рассказали о состоянии военкора Поддубного. По словам директора учреждения, его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Тема:
Курская область
11 авг
Попавшая в жилой дом ракета в Курске идентифицирована как «Точка-У»
11 авг
«Хотя бы теплым одеялом»: Лолита призвала к помощи жителям Курской области
11 авг
В Китае заявили об участии НАТО в планировании атаки ВСУ на Курскую область
11 авг
ВС РФ пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области
11 авг
«Было страшно»: видео последствий падения ракеты ВСУ на многоэтажный дом в Курске
11 авг
Силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников над регионами России
11 авг
Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ
11 авг
«Паника была»: местные жители рассказали о моменте падения обломков ракеты ВСУ на дом в Курске
11 авг
Момент падения обломков ракеты ВСУ на дом в Курске попал на видео
11 авг
ФПК назначила дополнительные поезда в сообщении с Курском
+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
87.99
1.43 95.18
1.05
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

20:13
На Москве-реке перевернулся катер с людьми
19:53
«Хотел жить»: военкор Поддубный впервые дал комментарий после подрыва
19:33
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа
19:16
Церковь Воскресения в Пленницах на Андреевской набережной будет отреставрирована
19:00
В Якутии ищут трех пропавших у реки девочек
18:57
Попавшая в жилой дом ракета в Курске идентифицирована как «Точка-У»

Сейчас читают

Режиссер Герман снимет фильм о Сергее Эйзенштейне
Победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018» обманули на пять миллионов рублей
«Перестал отвлекать»: SHAMAN о своей жизни после блокировки YouTube-канала
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака