«Внушает оптимизм»: в Склифе рассказали о состоянии военкора Поддубного

Глава Склифа Петриков: Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
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Журналист получил тяжелое ранение в Курской области.
Состояние пострадавшего под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.
«В настоящий момент состояние пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками, оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм», — заявил Петриков.
Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа. Он прибыл в город Суджа Курской области, чтобы освещать последствия обстрелов мирных территорий со стороны киевского режима, однако пострадал сам. В его автомобиль попал украинский беспилотник.
Военкора экстренно госпитализировали в местную больницу, а уже на следующий день его транспортировали в Москву. Вчера Петриков сообщал, что у Поддубного ожоговая травма.
Тем временем в Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба. По последним данным, в результате атак ВСУ пострадали 66 человек, включая девятерых детей. Местные жители стараются экстренно эвакуироваться в более безопасные районы, власти организуют для них пункты временного размещения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МЧС назвали размер матпомощи, полагающейся при ЧС федерального характера.
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