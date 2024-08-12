Израиль пригрозил небывалым ударом Ирану и «Хезболле» в случае атаки на страну

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Министр обороны Йоав Галант посулил оппонентам настоящую войну.

Израиль пригрозил небывалым ударом Ирану и «Хезболле» в случае атаки на страну

Фото: www.globallookpress.com / Ayal Margolin / JINI

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль предупредил «Хезболлу» и Иран об ответном ударе невиданной мощи в случае, если они действительно вздумают атаковать страну. Об этом министр обороны страны Йоав Галант заявил во время посещения военной базы и встречи с новобранцами Армии обороны Израиля.

«Любой, кто причинит небывалый доселе вред, получит от нас ответ такого же уровня, так как Армия обороны Израиля обладает значительными возможностями. Я надеюсь, что хорошо взвесят все за и против, и мы не дойдем до того, что они вынудят нас делать то, что принесет значительный ущерб и повысит вероятность начала войны на других фронтах», — сказал Галант.

Ситуации на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Две недели назад в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Ответственность за это в ХАМАС возложили на Израиль. Заместитель политбюро группировки уже назвал убийство Хании «трусливым актом», который не останется без ответа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 100 человек погибли в результате авиаудара Израиля по школе в Газе.

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