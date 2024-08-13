Временное убежище: из Беловского района Курской области эвакуируют жителей

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Из Беловского района Курской области эвакуируют жителей

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Люди уезжают из родных мест под угрозой атак беспилотников.

Диверсионные группы ВСУ пытались прорваться и в Беловский район Курской области, но потерпели неудачу. Сейчас он контролируется нашими войсками. Тем не менее местные власти считают обстановку там напряженной и призывают жителей временно покинуть свои дома. Для вывоза людей предоставили автобусы и автомобили. Подготовлены места в пунктах временного размещения. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин работает в регионе.

В Беловском районе, нас предупреждали, помимо дронов, есть еще дроны, которые дистанционным минированием работают, то есть сбрасывают боеприпасы на дорогу. Потому важно соблюсти баланс между скоростью и готовностью вовремя остановиться.

Едем в село Песчаное Беловского района. 20 км до границы с Украиной. И всего четыре — от деревни Гирьи, где незадолго до нашего приезда российские бойцы из засады разбили колонну ВСУ.

За лесопосадкой поднимается дым. Небезопасно. Но не все жители села воспользовались добровольной эвакуацией. Верят в нашу армию.

Спокойствие оказалось лишь затишьем перед атакой вражеского беспилотника.

Камикадзе взорвался поодаль благодаря автомобильной системе РЭБ.

Мы едем с парнями из ДНР. Петр Пятибратов — донецкий депутат. Приехал с коллегой на помощь курянам. Эвакуировали людей в буквальном смысле на руках.

«Приехали сюда помочь. Ну, как и на Донбассе, всегда стараемся помогать, людей эвакуировать. Но мы тоже с оружием. Имеем опыт», — говорит Пятибратов.

Последних желающих временно переехать в более безопасный Курск сажаем в машины.

Старики, пожилые женщины, инвалиды… Есть и мужчины, которые с неохотой покидают дом. Хозяйство ведь оставляют, скотину без присмотра. Погибнут животные, скорее всего. Не от обстрелов, так от голода.

Когда подходим к машинам, начинают греметь наши пушки. Выстрел и тут же звук попадания. Значит враг близко.

Беловский район остается под контролем российских войск. Шальные мобильные группы или заблудшая техника врага здесь моментально уничтожаются. А наша армия продолжает наращивать курскую группировку для вытеснения ВСУ за пределы области.

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