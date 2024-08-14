«Мерзко и противно»: каждый десятый россиянин забирает все имущество при разводе

Сколько процентов людей готовы отдать партнеру все и начать новую жизнь?

Каждый десятый россиянин забирает все имущество после развода. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на опрос, который был проведен изданием в социальных сетях, в нем приняли участие около трех тысяч человек.

«После развода бывший вывез все ценные вещи и технику из моей квартиры. Было мерзко и противно, покупали ведь это на общие деньги. Правду говорят, чтобы узнать мужчину до конца, надо полюбить, выйти замуж и развестись», — поделилась своей историей одна из участниц опроса.

Однако 22% людей признались, что наоборот, всегда оставляли все своим партнерам — жилье, технику, мебель, ценности и уходили с минимумом вещей, чтобы начать новую жизнь.

«Ничего после расставания не взял, сам еле ноги унес», — признался респондент.

Почти четверть опрошенных (21%) заявили, что все их расставания были мирными. В случаях, когда во время отношений или брака наживалось совместное имущество, они спокойно договаривались и делили его поровну.

Результаты опроса также показали, что 5% респондентов выбрали вариант «другое», поясняя, что разделение имущества могло быть неравным, но справедливым, или же каждый просто оставался при своем.

А вот целых 34% опрошенных отметили, что никогда не расставались. Им повезло сразу встретить свою половинку, с которой они до сих пор счастливы.

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