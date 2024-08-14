«Большие опасения»: в США забеспокоились из-за совместных учений РФ и КНР

NYT: совместные учения России и Китая вызывают беспокойство в США
Фото: © РИА Новости / Елена Копылова
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Вашингтон не рассчитывал на взаимодействие Москвы и Пекина.
Совместные учения России и Китая вызывают обеспокоенность в США. Об этом пишет американское издание The New York Times.
«Растущее взаимодействие между ними вызывает большие опасения в Вашингтоне», — указал автор статьи.
Он также отметил, что стратегия, которой Соединенные Штаты придерживались в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на протяжении многих лет, не учитывала возможного военного сотрудничества России и Китая. Теперь же союз Москвы и Пекина создает серьезный противовес проамериканским блокам в регионе.
К тому же, подчеркнули в NYT, Россия является единственным большим партнером Китая, способным уравновесить влияние Вашингтона.
По информации британского Economist, в 2026 году Штаты начнут подготовку к ядерной гонке с РФ и КНР. Как отмечает издание, Вашингтон начнет конкурировать с Москвой и Пекином по ряду важных геополитических вопросов, а ядерный арсенал США к тому моменту уже устареет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вулин сравнил нынешние настроения в Европе с атмосферой перед Первой мировой.
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