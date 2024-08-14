«Конечно, да!» — Ольга Бузова показала обручальное кольцо
Певица Ольга Бузова появилась с кольцом на безымянном пальце
Фото: Instagram* / buzova86
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Неужели скоро будет свадьба?
Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила в личном блоге фото с велопрогулки, где она продемонстрировала невзначай кольцо на безымянном пальце. Некоторые подписчики сразу обратили на это внимание.
«Конечно, да!» — такой фразой сопроводила свою публикацию певица.
Интернет-пользователи сразу стали спрашивать звезду, правильно они все поняли.
«Так от кого в итоге кольцо?» — спрашивает комментатор.
«Колечко на безымянном с огромным брюликом все заметили?» — не может поверить своим глазам подписчик.
«Олечка, тебя можно поздравить?», — интересуется еще один подписчик.
Сама Бузова еще никак не комментировала слухи о своей возможной помолвке, но на днях она выкладывала фото в объятиях мужчины. Певица не стала раскрывать личность незнакомца и закрыла его лицо стикером на снимке. Все это вызвало большое количество вопросов у пользователей Сети.
Ранее 5-tv.ru писал о новом мужчине Ольги Бузовой. Сердце знаменитости вновь занято?
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