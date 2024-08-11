«Я счастлива»: Бузова поделилась фото в объятиях мужчины

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 204 0

Бузова поделилась фото в объятиях мужчины

«Я счастлива»: Бузова поделилась фото в объятиях мужчины

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Сердце знаменитости вновь занято?

Певица Ольга Бузова не отстает от своей давней конкурентки — телеведущей Ксении Бородиной. В социальной сети она выложила фото с незнакомым мужчиной, которого страстно обнимает.

«Боже, я счастлива», — лаконично подписала снимок Бузова.

Где-то мы уже это видели, причем совсем недавно. Ксения Бородина только-только начала новые отношения и уже вовсю демонстрирует их в блоге. Практически каждый день подписчики любуются горячими фото ведущей с блогером Николаем Сердюковым.

Этим самым Бородина нарушила свои принципы, о которых постоянно твердила прежде — личное не должно быть публичным. Поэтому вполне возможно, что таким образом Бузова решила высмеять коллегу.

Ольга Бузова в объятиях нового возлюбленного Ольга Бузова в объятиях нового возлюбленного. Фото: Instagram* / buzova86

Некоторые фанаты все же уверены, что на личном фронте и этой одинокой знаменитости настала белая полоса. И Ольга тоже обрела свое счастье, которым спешит поделиться с подписчиками. Ведь еще в начале июля Бузова намекала на изменения в личной жизни. Она демонстрировала большой букет роз от некоего Дмитрия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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