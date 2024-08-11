«Я счастлива»: Бузова поделилась фото в объятиях мужчины
Бузова поделилась фото в объятиях мужчины
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сердце знаменитости вновь занято?
Певица Ольга Бузова не отстает от своей давней конкурентки — телеведущей Ксении Бородиной. В социальной сети она выложила фото с незнакомым мужчиной, которого страстно обнимает.
«Боже, я счастлива», — лаконично подписала снимок Бузова.
Где-то мы уже это видели, причем совсем недавно. Ксения Бородина только-только начала новые отношения и уже вовсю демонстрирует их в блоге. Практически каждый день подписчики любуются горячими фото ведущей с блогером Николаем Сердюковым.
Этим самым Бородина нарушила свои принципы, о которых постоянно твердила прежде — личное не должно быть публичным. Поэтому вполне возможно, что таким образом Бузова решила высмеять коллегу.
Ольга Бузова в объятиях нового возлюбленного.
Некоторые фанаты все же уверены, что на личном фронте и этой одинокой знаменитости настала белая полоса. И Ольга тоже обрела свое счастье, которым спешит поделиться с подписчиками. Ведь еще в начале июля Бузова намекала на изменения в личной жизни. Она демонстрировала большой букет роз от некоего Дмитрия.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
- 8 авг
- «Какой-то треш»: обвиненная в алкоголизме Бузова заявила о проблемах со здоровьем
- 2 авг
- «Мы отмокали после финала»: Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами
- 31 июл
- «Пили каждый день»: экс-возлюбленный Бузовой заговорил о ее тяге к спиртному
- 28 июл
- Бузовой удалили опухоль: «Лучше сразу вырезать»
- 22 июл
- Не любит детей? Сестра Ольги Бузовой раскрыла тайну певицы
- 20 июл
- «По-животному»: Боня высказалась о карьере Тарасова после развода с Бузовой
- 19 июл
- «Мои люди всегда со мной»: Ольга Бузова зажгла в Колумбии под песни Бритни Спирс
- 19 июл
- «Что-то с чем-то перепутала»: Долина высказалась о скандале с Бузовой и дресс-коде для артистов
- 12 июл
- «Даже уединиться в ванной не может»: Шаляпин раскрыл правду о пагубном пристрастии Бузовой
- 5 июл
- «Просто нет слов»: Бузова случайно раскрыла имя таинственного ухажера
Читайте также
57%
1.43 95.18
1.05
Нашли ошибку?