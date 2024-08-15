Двое жителей курского Льгова пострадали при ракетной атаке ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 29 0

Получивших ранения людей экстренно госпитализировали.

Двое жителей курского Льгова пострадали при ракетной атаке ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Курская область Спецоперация

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над Льговом в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Смирнов.

«Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную ЦРБ (Центральную районную больницу. — Прим. ред.) и получают медицинскую помощь», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина начала публиковать фейки о взятии Льгова. Его разоблачили очень быстро. Просто сравнили настоящий знак на въезде в город и сделанную «на коленке» украинскую подделку.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам.

Власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Жителей особо опасных районов региона продолжают эвакуировать.

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