Двое жителей курского Льгова пострадали при ракетной атаке ВСУ
Получивших ранения людей экстренно госпитализировали.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над Льговом в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Смирнов.
«Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную ЦРБ (Центральную районную больницу. — Прим. ред.) и получают медицинскую помощь», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина начала публиковать фейки о взятии Льгова. Его разоблачили очень быстро. Просто сравнили настоящий знак на въезде в город и сделанную «на коленке» украинскую подделку.
Атака ВСУ на Курскую область
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам.
Власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Жителей особо опасных районов региона продолжают эвакуировать.
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