Сделано «на коленке»: Украина публикует фейки о взятии Льгова

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Украинские военные соврали о взятии Льгова

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

На курском направлении ВСУ потеряли уже более 2000 боевиков.

То, что попытка быстрого прорыва сорвана, а наступление вглубь российских территорий остановлено, подтверждают и сами бойцы ВСУ. Естественно, не напрямую.

Но вот сегодня в сети появилась вот такая фотография. Якобы боевики взяли Льгов, а значит находятся в 15 километрах от Курской АЭС. Топорно слепленный фейк разоблачили очень быстро. Просто сравнили настоящий знак на въезде в город и сделанную «на коленке» украинскую подделку. Но главное здесь, это невольное признание ВСУ, что оказаться в русском Льгове они могут только так.

В целом же, потери украинской стороны на курском направлении на этот день составляют более двух тысяч человек и более 500 единиц различной техники.

На других направлениях в зоне СВО наши так же идут в наступление. За минувшие сутки авиацией, ракетами и артиллерией нанесены удары по живой силе и военным объектам в 146 районах. Например, на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожен истребитель Су-27.

Кстати, этот аэродром был построен еще в советское время, так что нашим военным известно не только его местоположение, но даже подробный план.

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