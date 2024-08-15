Ради будущего детей: семья из США переехала жить в Россию

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Многодетная семья из США получила временное убежище в России

Ради будущего детей: семья из США переехала жить в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам американцев, здесь безопаснее, а уровень образования выше.

Многодетная семья сбежала из США и получила временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке. Они придерживаются христианского мировоззрения, у них трое детей. Желание переехать в Россию для постоянного проживания возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования», — указала Волк.

По ее словам, Хэеры приняли решение о переезде в Россию, потому что опасались за будущее своих детей.

«Я чувствую себя так, будто мою семью поместили на спасательный ковчег, где мы в безопасности», — заявил глава семейства. Он также поблагодарил Россию за возможность переехать сюда жить.

В будущем американцы рассчитывают получить российские гражданство. Они убеждены, что здесь безопаснее, уровень образования выше, а многодетным семьям оказывается поддержка от государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начнут лишать приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

Последние новости

13:19
Росгвардия усилила обеспечение безопасности в Курской области
13:11
Ради будущего детей: семья из США переехала жить в Россию
13:00
Суд вынес приговор гражданке США и РФ Карелиной по делу о госизмене
12:53
На Украине отреагировали на сообщения о причастности к терактам на «Северных потоках»
12:40
Не любовь, а зависимость: можно ли назвать вас кофеманом?
12:28
Шесть посетителей халяльного кафе в Казани подхватили сальмонеллез

Сейчас читают

В огне 3,5 тысячи «квадратов»: в Люберцах вспыхнул крупный пожар
«Буду приезжать еще и еще!» — SHAMAN выступил для жителей Мариуполя и Токмака
15 августа — День археолога в России: история и традиции праздника
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака