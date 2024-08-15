Своих не бросаем: Лепс поддержал жителей Курской и Белгородской областей

Артист решил направить все вырученные с последнего концерта деньги соотечественникам, которым пришлось вынужденно покинуть свои дома.

Народный артист РФ Григорий Лепс не остался в стороне и поддержал жителей граничащих с Украиной регионов Все средства, заработанные на своем концерте в Ростове-на-Дону, певец передаст официальным фондам в поддержку тех, кто сейчас нуждается в помощи.

«В связи с последними событиями в Курской и Белгородской областях я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства, которые мы получим за выступление в Ростове-на-Дону, мы переведем в „Красный крест“ и другие государственные официальные фонды, которые будут помогать пострадавшим людям», — заявил Лепс видеообращение, опубликованом в своем Telegram-канале.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской и Белгородской введен режим ЧС федерального масштаба, жителей приграничных районов эвакуируют в более безопасные места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ восстановили контроль над селом Крупец в Курской области.