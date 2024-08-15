«Взрослых рядом не было»: четырехлетний ребенок погиб при пожаре в бане

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 53 0

Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в бане в Саратовской области

«Взрослых рядом не было»: четырехлетний ребенок погиб при пожаре в бане

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В доме находилась бабушка, от места трагедии ее отделяли несколько метров.

В Саратовской области четырехлетний ребенок погиб при пожаре в бане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Взрослых рядом не было. Бабушка находилась в доме: несколько метров отделяли ее от бани, в которой произошла трагедия», — указано в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, пожар произошел из-за того, что два брата играли в бане со спичками. Один мальчик успел спастись из огня, а второй погиб.

Возгорание удалось потушить на площади в 12 квадратных метров.

В среду, 14 августа, трагический пожар вспыхнул в многоэтажном доме Волгограда. После того, как горение было ликвидировано, спасатели обнаружили в пострадавшей квартире тела мальчиков пяти и трех лет. Мать, которая находилась дома с детьми, выжила. Ее госпитализировали с ожогами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жильцы многоэтажки в Крыму чуть не задохнулись из-за вспыхнувшего моноколеса. Сперва крымчане попытались справиться с вспыхнувшим девайсом своими силами, однако сделать этого не удалось и пришлось вызывать спасателей.

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