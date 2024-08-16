«Не ешьте там»: в Берлине закрылась сеть ресторанов с русскоязычным названием

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 51 0

В Берлине закрылась сеть ресторанов с русскоязычным названием

«Не ешьте там»: в Берлине закрылась сеть ресторанов с русскоязычным названием

Фото: www.globallookpress.com / snapshot-photography / T.Seeliger

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Гости устроили настоящую травлю заведению после начала СВО.

В Берлине закрылась сеть ресторанов Datscha («Дача») после бойкота из-за русского названия и традиционных российских блюд в меню. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Соучредительнице сети ресторанов, уроженке Берлина с украинскими корнями, пришлось закрыть последнее из трех заведений менее месяца назад. Ее бизнес-партнером был Илья Каплан — гражданин Германии с русскими корнями. Каплан управляет различными ресторанами в Берлине с начала 1990-х годов.

«Не ешьте там, владелец — русский», — написал пользователь в отзывах к ресторану.

Соучредительница ресторана отметила, что причиной бойкота со стороны гостей могли стать названия блюд и название заведения. Она подчеркнула, что травля началась после начала спецоперации по защите Донбасса.

«Мы специально убрали русские блюда из меню. Но и это не помогло. Я даже думаю, что смена названия тоже не помогла бы», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия отрицает присутствие своей техники в Курской области.

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