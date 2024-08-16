При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника «Народного фронта»
Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
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Два активиста «Народного фронта» погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в организации.
«Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен», — говорится в сообщении.
Среди погибших: медицинский работник гуманитарной миссии Молодежного крыла «Народного фронта» в ДНР Николай Ковалев по прозвищу «Чапай» и координатор по СМИ регионального исполкома «Народного фронта» в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр».
Кроме того, в больницу с осколочными ранениями и ожогами доставили заместителя руководителя регионального исполкома «Народного фронта» в Краснодарском крае, директора АНО «Цифровые технологии производительности» Федора Геращенко с позывным «Архангел».
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Курской области российский боец сжег украинскую БМП-1, облив ее бензином из канистры.
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