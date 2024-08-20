«У нас апокалипсис»: Владивосток ушел под воду после мощнейшего ливня
По всему городу, который расположен на сопках, люди сообщают о сходах грунта на придомовые территории и проезжую часть.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Во Владивостоке устраняют последствия мощнейшего ливня, который обрушился на город. За несколько часов дождь практически полностью затопил улицы. Под воду ушли десятки автомобилей. Спасатели откачивают воду из подвалов больниц и социальных учреждений. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера увидел, как власти устраняют последствия удара стихии.
Вот так сейчас выглядит самый пострадавший район Владивостока: придомовых территорий теперь здесь просто нет — тротуары и дороги разбиты, асфальт смыла вода. Куски дорожного покрытия своим весом удержали на месте только припаркованные машины, которые после сегодняшней ночи нужно ремонтировать.
Для сравнения — вот так эта улица выглядела всего неделю назад. Такого погодного апокалипсиса во Владивостоке давно не было — поднялся уровень воды в озере на Патрокле, залповый ливень за минуты перенасытил и городскую речку с интересным названием Объяснения. Она вышла из берегов. Как дамба сдержали воду вокруг микрорайона железнодорожные пути. В образовавшемся ковше утонули дома, детский сад и больница.
Из-за из-за дождей оказались подтоплены трамвайные пути, движение этим утром было приостановлено. По всему Владивостоку, который расположен на сопках, люди теперь сообщают о сходах грунта на придомовые территории и проезжую часть. Такие сели уже 12 часов устраняют дорожные службы.
«На настоящий момент все службы направлены для обеспечения работ по ликвидации последствий. Мы ожидаем уменьшения выпадения осадков и стабилизацию обстановки», — сообщил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
Также непогода привела к массовому отключению электричества, подтоплены оказались несколько трансформаторных подстанций. В городе — веерные отключения света.
«Ну вот, как обычно, у нас апокалипсис, все поплыло, все плыли, подвалы стоят, света у нас со вчерашнего вечера нет. Откачивают воду в соседних домах, хотя взорвалась щитовая наша. Возле нашего дома. У нас пока не откачивают, ждут, что она сама уйдет, автоматом. Типа у нас тут все связано. Но так как два люка открыты, вот вы видите, вода никуда не уходит. Вода будет стоять», — поделилась местная жительница.
На себе это испытали больше 15 тысяч жителей. По 50 адресам электроснабжение до сих пор не восстановлено.
И все это при том, что экстренные сообщения о непогоде синоптики передали еще за сутки. Правда с масштабом промахнулись — за несколько часов на каждый квадратный метр Владивостока вылилось в среднем по восемь ведер воды.
Коммунальщики работают в усиленном режиме, к нормальному функционированию город, говорят, вернется в течение трех суток, а вот полное устранение последствий непогоды может занять несколько месяцев.
- 19 авг
- Город тонет: сильнейший ливень обрушился на Владивосток
- 19 авг
- Капризы природы: какая погода ждет москвичей на этой неделе
- 17 авг
- «Супержаркая погода»: некоторые регионы РФ накроет жара до 38 градусов
- 16 авг
- Собянин рассказал о подготовке Москвы к зиме
- 16 авг
- «Локальный характер»: в Москву опять вернутся дожди, несмотря на потепление
- 15 авг
- Жара и раннее бабье лето: о погоде в конце августа и начале сентября в Москве
- 12 авг
- Сигарета-убийца: женщину поразило молнией из-за электронного девайса
- 12 авг
- «Довольно прохладно и ветрено»: когда в Москве потеплеет и прекратятся дожди
- 12 авг
- Магнитная буря накрыла Землю: сколько будет длиться и как позаботиться о своем здоровье
- 11 авг
- «Хлынет полярный воздух»: погода на следующей неделе заставит достать москвичей куртки
83%
0.63 98.94
1.10
Нашли ошибку?