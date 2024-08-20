«У нас апокалипсис»: Владивосток ушел под воду после мощнейшего ливня

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По всему городу, который расположен на сопках, люди сообщают о сходах грунта на придомовые территории и проезжую часть.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Во Владивостоке устраняют последствия мощнейшего ливня, который обрушился на город. За несколько часов дождь практически полностью затопил улицы. Под воду ушли десятки автомобилей. Спасатели откачивают воду из подвалов больниц и социальных учреждений. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера увидел, как власти устраняют последствия удара стихии.

Вот так сейчас выглядит самый пострадавший район Владивостока: придомовых территорий теперь здесь просто нет — тротуары и дороги разбиты, асфальт смыла вода. Куски дорожного покрытия своим весом удержали на месте только припаркованные машины, которые после сегодняшней ночи нужно ремонтировать.

Для сравнения — вот так эта улица выглядела всего неделю назад. Такого погодного апокалипсиса во Владивостоке давно не было — поднялся уровень воды в озере на Патрокле, залповый ливень за минуты перенасытил и городскую речку с интересным названием Объяснения. Она вышла из берегов. Как дамба сдержали воду вокруг микрорайона железнодорожные пути. В образовавшемся ковше утонули дома, детский сад и больница.

Из-за из-за дождей оказались подтоплены трамвайные пути, движение этим утром было приостановлено. По всему Владивостоку, который расположен на сопках, люди теперь сообщают о сходах грунта на придомовые территории и проезжую часть. Такие сели уже 12 часов устраняют дорожные службы.

«На настоящий момент все службы направлены для обеспечения работ по ликвидации последствий. Мы ожидаем уменьшения выпадения осадков и стабилизацию обстановки», — сообщил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Также непогода привела к массовому отключению электричества, подтоплены оказались несколько трансформаторных подстанций. В городе — веерные отключения света.

«Ну вот, как обычно, у нас апокалипсис, все поплыло, все плыли, подвалы стоят, света у нас со вчерашнего вечера нет. Откачивают воду в соседних домах, хотя взорвалась щитовая наша. Возле нашего дома. У нас пока не откачивают, ждут, что она сама уйдет, автоматом. Типа у нас тут все связано. Но так как два люка открыты, вот вы видите, вода никуда не уходит. Вода будет стоять», — поделилась местная жительница.

На себе это испытали больше 15 тысяч жителей. По 50 адресам электроснабжение до сих пор не восстановлено.

И все это при том, что экстренные сообщения о непогоде синоптики передали еще за сутки. Правда с масштабом промахнулись — за несколько часов на каждый квадратный метр Владивостока вылилось в среднем по восемь ведер воды.

Коммунальщики работают в усиленном режиме, к нормальному функционированию город, говорят, вернется в течение трех суток, а вот полное устранение последствий непогоды может занять несколько месяцев.

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