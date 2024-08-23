Петербургская ночь: двое мужчин сломали нос школьнику и отняли у него телефон
В Петербурге двое мужчин сломали нос ученику средней школы и отняли телефон
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
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Мама ребенка не сразу обратилась в полицию.
Двое мужчин напали на ученика средних классов в Петербурге, сломав ему нос и выхватив мобильный телефон. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Инцидент произошел 18 августа в Колпино. Двое мужчин напали на восьмиклассника на улице Павловской, причем это произошло вечером, примерно в 20:00 по местному времени.
Ребенок не только получил травму носа, но и лишился мобильного телефона стоимостью восемь тысяч рублей. Подросток самолично обратился в приемный покой на следующий день для оказания медицинской помощи — у него обнаружили перелом костей носа.
Несколько дней спустя, 22 августа, мать пострадавшего школьника написала заявление в полицию. В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Вскоре полиция задержала одного возможного нападавшего, им оказался 39-летний житель Колпино. Второго злоумышленника пока еще не нашли, он находится в розыске.
Ранее 5-tv.ru писал, как напавших на чемпиона РФ по боксу обвинили в покушении на убийство. Дмитрий Двали попытался защитить молодого человека — его избивала группа мужчин.
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