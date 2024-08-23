Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

ВС предложил освобождать от уголовной ответственности проходящих военную службу

Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Законопроект внес на рассмотрение в Госдуму Верховный суд России.

Проходящих военную службу обвиняемых предложено освобождать от уголовной ответственности. Соответствующий законопроект Верховный суд РФ внес в Госдуму, документ доступен для ознакомления в думской электронной базе.

Инициатива предусматривает освобождение от уголовной ответственности для призванных на военную службу либо заключивших контракт о прохождении военной службы, а также для мобилизованных и для проходящих службу в период военного положения или в военное время.

Также предлагается освобождать от уголовной ответственности осужденных, в отношении которых был оглашен, но не вступил в законную силу, приговор. В том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Сейчас возможность освобождения от уголовной ответственности есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных. Их дело приостанавливают в случае призыва или подписания контракта. Если же такой человек получит госнаграду, достигнет предельного возраста, покинет службу по состоянию здоровья или по завершении боевых действий, то уголовное дело прекращается.

Действие закона не распространяется на осужденных по ряду статей, в то числе за педофилию, террористические и экстремистские преступления.

В марте Госдума приняла законопроект об освобождении от уголовного наказания для россиян, заключивший контракт с Минобороны РФ во время проведения спецоперации.

Согласно закону, военный контракт могут заключить те, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор. То есть, в случае заключения контракта с ВС РФ уголовные дела в отношении россиян будут приостановлены, а вид наказания уже осужденных изменен на условный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму, изъявил желание принять участие в спецоперации на Украине.

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