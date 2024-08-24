Певец Джастин Бибер впервые стал отцом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 96 0

Как звездная семья назвала первенца?

Певец Джастин Бибер впервые стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Famous

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Канадский певец Джастин Бибер и его жена — модель Хейли Бибер — впервые стали родителями. Об этом музыкант сообщил в своем личном блоге.

«Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер», — написал он.

Джастин Бибер стал отцомДжастин Бибер стал отцом. Фото: Instagram* / justinbieber

Новость о том, что в звездной паре будет долгожданное пополнение, прогремела в мае, когда Хейли опубликовала серию снимков, на которых предстала на фоне живописной природы. Модель позировала в белом кружевном платье, которое не скрывало округлившийся живот.

Пара обручилась в сентябре 2018 года в Нью-Йорке. С этого момента поклонники с предвкушением ждали, когда супруги решат завести детей. Каждый выход в свет сопровождался новыми слухами, фигуру Хейли детально рассматривали, чтобы углядеть малейшие изменения.

Только в 2022 году Хейли призналась, что у нее были проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американская певица Леди Гага собирается выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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