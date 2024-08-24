Вильнюс вновь позволил себе дерзкие слова в адрес граждан нашей страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с 5-tv.ru о нацистской сущности властей Украины и Литвы. Так дипломат высказалась на провокационное поздравление литовского премьера Ингриды Шимоните с Днем независимости Незалежной.

Премьер-министр в своем выступлении подчеркнула, что Киев и Вильнюс отпразднуют завершение конфликта вместе, подчеркнув, что это будет триумф «со светом, с газом и без русни».

«Нацисты», — сказала Захарова в ответ на слова Шимоните.

Кроме того, не так давно премьер-министр Литвы сообщала, что ее страна может отправить на Украину в рамках тренировочной миссии свои войска. Однако она предположила, что Россия такой жест может расценить как провокацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Литва планирует передать Украине 14 американских бронетранспортеров. Вильнюс предоставил Незалежной военную помощь на сумму более 641 миллиона евро с начала российской военной операции, как сообщили в Министерстве обороны страны.