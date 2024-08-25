«Могут быть проблемы»: Шишкова высказалась об аресте Дурова

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 567 0

Алена Шишкова заявила, что знает Павла Дурова как порядочного человека

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; www.globallookpress.com / Alena Shishkova; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Что знает о ситуации подруга предпринимателя?

Приятельница основателя Telegram Павла Дурова — модель Алена Шишкова — прокомментировала 5-tv.ru его арест во Франции. По словам девушки, виделись они последний раз еще до пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 году.

«Это не мой близкий друг, я к нему очень тепло отношусь, мы с ним дружили, какое-то время путешествовали», — призналась модель.

Алена Шишкова назвала Павла Дурова трудоголиком, который даже в ресторане всегда сидит с ноутбуком. При этом, что у предпринимателя было на душе, модель, по ее словам, не знала. Девушка подчеркнула, что хоть они и поддерживали контакт, каждый продолжал «жить своей жизнью» и не лез в дела друг друга.

«Я с ним его работу не обсуждаю. Мне кажется, у всех бизнесменов, успешных людей могут быть проблемы, возможно, какое-то недоразумение. Я знаю его как хорошего, порядочного человека», — заявила Алена Шишкова.

Еще в 2017 году в Сети ходили слухи о романе между Шишковой и Дуровым. Тогда предприниматель появился на праздновании дня рождения бывшей возлюбленной рэпера Тимати. После программист создал для популярного мессенджера Telegram стикеры с ее лицом. Однако сами знаменитости информацию о романе никогда не подтверждали.

Предпринимателя Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту  сразу после приземления его частного джета. При этом только за несколько минут до этого Дурова объявили в международный розыск.

Как отметили на телеканале TF1, главная претензия местных властей к Дурову заключается в зашифрованных сообщениях, которые используются в приложении, а также в отказе работать с правоохранителями. Кроме того, французские правоохранители считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

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