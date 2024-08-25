Замешан в особо тяжких преступлениях? За что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы

Задержание создателя Telegram вызвало настоящий шок общественности.

Немногие задумываются о том, что в одночасье вся жизнь порой может рухнуть, словно карточный домик. Каким бы богатым, известным и даже великим ни был человек, несправедливость одолевает его, переворачивая судьбу самым жестоким и нечестным образом.

Уж точно никто не мог поверить, что однажды в вопиющем скандале окажется популярнейший предприниматель, звезда российского и мирового Интернета, один из создателей социальной сети ВКонтакте и основатель Telegram Павел Дуров. Накануне его задержали во Франции — бизнесмену предъявляются серьезнейшие обвинения, которые, возможно, приведут его в место лишения свободы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кто такой Павел Дуров

В РФ его называют «российским Марком Цукербергом» — программистом, готовым посостязаться с заграничными медиамагнатами. Родился Павел Дуров в Ленинграде в 1996 году в семье уважаемых преподавателей, не один год жизни отдавших Санкт-Петербургскому государственному университету. Именно туда после окончания школы и поступил будущий предприниматель.

Свою цель и призвание молодой человек понял очень рано. Он осознал, что не готов работать в офисе и хотел бы стремиться к иному сценарию в жизни, не такому рутинному и зависимому. Несмотря на старания отца, возглавлявшего кафедру классической филологии в СПБГУ и подталкивающего сына к родному направлению, юноша заинтересовался программированием — в 11 лет он окунулся в мир цифр и расчетов.

В СПбГУ Дуров спустя года все же поступил, выбрав специальность «английская филология и перевод». Только вот кодинг оставлять Павел ни в коем случае не собирался. Помимо учебы в университете он занимался любимым делом, создавая также различные некоммерческие Интернет-проекты.

Вся Россия ВКонтакте

Еще в вузе программист создает прообраз знаменитой сети ВКонтакте, вдохновившись американской Facebook*. С самого начала Дуров хотел улучшить ресурс и сделать его аналог как можно удобнее и полезнее. Технической разработкой российской соцсети Павел занимался вместе со старшим братом Николаем, кандидатом физико-математических наук.

Первый пользователь ВКонтакте, по официальным данным, был зарегистрирован 1 октября 2006 года. Сперва сайт был закрытым и пользоваться им было возможно лишь получив приглашение, однако со временем портал преобразился и стал самым популярным в стране. Уже в 2008-м в социальной сети состояло около 20 миллионов пользователей.

Быстро стал подниматься и сам Дуров — он значился генеральным директором ресурса, владея 20% всех акций. На 2011 год, согласно некоторым данным, предприниматель обладал состоянием в размере порядка восьми миллиардов рублей.

Telegram, переезд и последние годы

В 2013 году бизнесмен-программист решает идти дальше. Постепенно он прощается с родным порталом и начинает работу над новым мессенджером под названием Telegram. Число пользователей к 2014-му достигло 15 миллионов, а спустя десять лет цифра дошла до 950 миллионов человек. Стоит отметить, что популярностью соцсеть пользуется не только в России, но и по всему миру.

В том же году Дуров покидает пост гендиректора ВКонтакте и продает все свои акции. Павел принимает решение переехать из России, а в 2017-м окончательно останавливается в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае. Именно там базируется главный офис Telegram.

Интересно, что различные компании неоднократно предлагали Павлу огромные деньги за всемирно известный мессенджер, однако предприниматель никогда не соглашался расстаться со своим детищем. Так, по некоторым данным, именно эта упрямость и стала причиной ареста — Дуров отказывался сотрудничать с французскими спецслужбами, а также не хотел работать с иностранными властями.

В 2024 году бизнесмен продолжал развивать Telegram, выпуская различные обновления и предрекая соцсети большую прибыльность. По некоторым данным, он получил гражданство в таких странах, как Франция, ОАЭ, а также Сент-Китс и Невис.

Кроме того, незадолго до этого Павел дал большое интервью журналисту Такеру Карлсону. Именно в разговоре с ним Дуров признался, что оказался в конфликте с американскими спецслужбами.

Арест в парижском аэропорту

Миллиардер не смог избежать напасти за границей. Как только частный самолет знаменитого программиста, направлявшегося из Азербайджана, приземлился в Париже в аэропорту Ле Бурже, Дурова задержали и чуть позже арестовали. Новость вызвала широкий резонанс общественности, причем не только среди поклонников бизнесмена, но и среди крупных политических деятелей и артистов.

Вместе с предпринимателем находился его личный телохранитель и загадочная блондинка, предположительно, помощница. Как пишут СМИ, в Париже Павел должен был провести всего один вечер.

Только вот теперь проблемы у Дурова нешуточные — Национальное управление судебной полиции подготовило орден на арест основателя Telegram. Кроме того, он был объявлен в федеральный розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Обмену или экстрадиции Павел не подлежит — он является гражданином Франции.

Стоит отметить, что российская сторона сразу же начала предпринимать необходимые шаги для освобождения бизнесмена после появления информации об инциденте.

Так, вице-спикер Государственной Думы РФ Владислав Даванков призвал Париж к ответу. По его мнению, заключение Дурова носит сугубо политический характер. И как стало известно чуть позже, МИД России уже начал действовать.

«В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова», — объяснили в ведомстве в разговоре с 5-tv.ru.

В чем обвиняется Павел Дуров

Причина, из-за которой французские власти арестовали предпринимателя, а теперь грозятся лишить его свободы сроком на 20 лет, у многих вызвала настоящий шок и непонимание. Основатель крупнейшего мессенджера считается причастным к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации и сотрудничества с представителями закона» у Telegram.

Как отметили на телеканале TF1, главная претензия местных властей к Дурову заключается в зашифрованных сообщениях, которые используются в приложении, а также в отказе работать с правоохранителями.

Кроме того, французские правоохранители считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram.

Так, неожиданно бизнесмен стал злоумышленником, почему-то поддерживающим особо тяжкие преступления.

«На протяжении многих лет это (мессенджер Telegram — Прим. ред) стало платформой номер один для организованной преступности», — считают СМИ.

Только вот заточение программиста может стать инструментом для получения доступа к личной информации многих пользователей Telegram.

Мировая реакция

Безусловно, реакция не заставила себя ждать и совсем скоро многие общественные и политическое деятели стали делиться своим мнением. Например, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас иронично осудил действия французских властей.

«Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», — написал он в Telegram-канале.

Не остался в стороне и журналист Такер Карлсон, отметивший, что такое поведение правоохранителей во Франции будет большим предупреждением для многих крупных платформ.

«Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его. Это живое предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — считает американский журналист.

А глава Лиги безлопастного интернета Екатерина Мизулина отметила, что таинственное и неожиданное задержание Павла Дурова могло произойти по запросу Соединенных Штатов Америки.

«Думаю, что в целом за ситуацией стоят американцы, которых Telegram в последнее время сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах (кроме ранее названных экономических мотивов). Французы, как всегда в последнее время, — лишь дроп США», — написала она в личном блоге.

Что грозит Дурову

Уже сегодня предприниматель должен предстать перед судом. Французский адвокат Ален Дюфло считает, что Дурова могут наказать в качестве исполнителя преступления. Речь идет не о прямой причастности.

«По французскому законодательству, по крайней мере, теоретически, подлежит такому же наказанию, как и исполнитель. И эти наказания, конечно, зависят от состава преступления. Все эти правонарушения можно классифицировать как уголовные преступления», — рассказал юрист в беседе с 5-tv.ru.

После ареста на время расследования бизнесмена ожидает либо заключение под стражу, либо освобождение под подписку о невыезде из страны.

Павла Дурова сегодня не только жалеют, но также и не понимают — по данным некоторых источников, основатель «ВКонтакте» подозревал, что ему может грозить, но все же решился прилететь в Париж.

«Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что, если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, им небезопасно посещать страны, которые движутся к гораздо более тоталитарному обществу», — поделился мнением постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем личном блоге.

* — принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории РФ