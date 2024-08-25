Жириновский предрек судьбу Дурова 6 лет назад: «Я чувствую, не принимает тебя чужая земля»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 110 0

Владимир Жириновский знал, что Павла Дурова не примут за границей

Жириновский предрек судьбу Дурова 6 лет назад: «Я чувствую, не принимает тебя чужая земля»

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Известный политик призывал программиста вернуться домой, пока не поздно.

Знаменитый российский политик Владимир Жириновский еще шесть лет назад призывал создателя Telegram Павла Дурова вернуться в Россию. Видео с «предсказанием» распространилось в Сети.

Ранее стало известно, что Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже сразу после приземления его частного джета.

Как отметили на телеканале TF1, главная претензия местных властей к Дурову заключается в зашифрованных сообщениях, которые используются в приложении, а также в отказе работать с правоохранителями. Кроме того, французские правоохранители считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram.

Владимир Жириновский, как оказалось, давно предупреждал миллиардера об опасностях, которые могут грозить ему за границей. В 2014 году программист покинул территорию России, а в 2017-м основал офис своей мессенджера в Дубае.

Политик, ушедший из жизни в 2022 году, призывал бизнесмена вернуться домой, пока не поздно.

«Мы все пользуемся созданными тобою сетями „ВКонтакте“ и Telegram. Сколько времени надо шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на Родине и интереснее, и веселее. И мы все чувствуем себя большой, теплой семьей. День рождения, Паша, хороший повод задуматься — а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега», — говорил политик в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что люди приносят бумажные самолетики к посольству Франции в поддержку Дурова.

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