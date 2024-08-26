Лето не отпускает: жителей Москвы предупредили о сильной жаре в понедельник

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

МЧС сообщило о сильной жаре 26 августа в Москве

Лето не отпускает: жителей Москвы предупредили о сильной жаре в понедельник

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Сегодня будет самый теплый день с начала августа.

В последний понедельник лета, 26 августа, в Москве прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 30 градусов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице в Telegram-канале.

«В дневные часы 26 августа в Москве ожидается сильная жара +30 градусов», — говорится в сообщении.

Москвичей призвали во время сильной жары надевать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Еще следует исключить обращение с открытым огнем.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул в Telegram-канале, что 26 августа — самый теплый день с начала августа. По его словам, сегодня температура воздуха составит от плюс 28 до плюс 30 градусов, а в Подмосковье она дойдет до плюс 31 градуса.

Ветер юго-западный, будет переход на северо-восточный. Атмосферное давление ставит 752 миллиметра ртутного столба, а это, отметил Леус, выше нормы.

Во вторник, 27 августа, погода ожидается похожа. По словам Леуса, осадков не предвидеться, а температура воздуха буддет от плюс 29 до плюс 31 градуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода будет в Москве в последнюю неделю лета. Столицу накроет 30-градусная жара, которой нужно успеть насладиться перед грядущими заморозками.

Тема:
Погода
25 авг
Температура растет: какая погода будет в Москве в последнюю неделю лета
23 авг
На Пхукете семья из России пропала без вести после схода оползня
23 авг
Тепло и дождливо: погода на ближайшие три дня в Москве
22 авг
Июльские значения: аномальную жару прогнозируют в ряде регионов России
21 авг
«Проявятся слабые заморозки»: синоптик дал прогноз погоды на сентябрь в Москве
20 авг
«Уже не жарко»: какой погода будет в Москве в ближайшие дни
20 авг
«У нас апокалипсис»: Владивосток ушел под воду после мощнейшего ливня
19 авг
Город тонет: сильнейший ливень обрушился на Владивосток
19 авг
Капризы природы: какая погода ждет москвичей на этой неделе
17 авг
«Супержаркая погода»: некоторые регионы РФ накроет жара до 38 градусов
+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Последние новости

10:39
Не опускайте руки: что делать с ипотекой при потере работы
10:25
Залог внимательности на уроках: названы ключевые продукты для завтрака школьника
10:10
Несладкая осень: цены на какие продукты взлетят в следующем сезоне
9:56
Ложка за здоровье: раскрыты неожиданные полезные свойства манной каши
9:43
Лето не отпускает: жителей Москвы предупредили о сильной жаре в понедельник
9:30
«Попытка искупить вину»: Сырский из последних сил спасает свою карьеру

Сейчас читают

Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
«Врачи борются за ее жизнь»: женщина пострадали при атаке беспилотников на Саратов
Шоу-бизнес необходимо «причесать»: Панайотов дал совет начинающим коллегам
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака