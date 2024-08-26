Ключевой путь снабжения: ВС РФ заняли новые рубежи на южнодонецком направлении

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Операция российских штурмовиков заняла два часа.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В окрестностях Константиновки штурмовики группировки «Восток» в ожесточенном бою заняли новые позиции. Чтобы застать врасплох противника, российские военные действовали быстро и осторожно.

Вся операция заняла два часа. Главной задачей было перекрыть один из ключевых путей снабжения крупной группировки ВСУ под Угледаром. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев узнал подробности сражения у бойцов.

Камера квадрокоптера едва успевает схватывать все подробности этого боя. Бронемашины с десантом на борту стремительно подъезжают к деревне и лесу, проводится высадка. И враг оказывается совсем рядом, с гранатометом. Но бронетехника держит удар и дальше все как по накатанной, главное — быстро добежать до позиций противника и принять бой.

На пути бойцов — колючая проволока, мины-ловушки, рытвины и ямы. Но они все равно берут в кольцо развалины дома, в котором отчаянно защищаются двое боевиков. Через минуту для них все кончено. Этот штурм, снятый во всех подробностях с разных сторон, показали военные группировки «Восток» с Сахалина.

«Два часа мы работали… Я выдержал, друг мой тоже выдержал. Ранения были, конечно, но выдержали. Жить-то хочется все равно!» — сказал боец ВС РФ с позывным «Хика».

Воин-якут рассказывает: однажды им пришлось зачищать окоп длиной более километра. Они шли по колено в грязи и экономили патроны. А вообще в зоне боев бывает всякое. Даже во время интервью звучит воздушная тревога, приходится сломя голову бежать в укрытие.

Сахалинские штурмовые подразделения действуют возле Константиновки на южнодонецком направлении, перерезая дороги, важные для логистики врага. В бой ходят посменно, тренируясь между штурмами на полигонах и тренируя новичков. Очень важно обучить людей, во-первых, не бояться стрельбы, во-вторых, находиться в окопе и видеть все вокруг. Потому что там видимость очень ограничена, буквально на два-пять метров вперед.

Опытные военные говорят: выживать во время наката на чужие окопы можно научить практически любого здорового мужчину. Тут сказывается и опыт, и особенно — мотивация. У сахалинцев, впрочем, с ней все в порядке.

Тема:
Спецоперация
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