Фотографии украинского президента* появились на банкоматах в Барселоне.

В Испании неизвестные активисты прошлись по Зеленскому, представив его как пожирателя налогов. Фотографии украинского президента* появились на банкоматах в Барселоне. И расклеены они так, что банковскую карту приходится вставлять Зеленскому прямо в открытый рот. А сопровождает фотографию надпись: «Я ем твои налоги».

Это уже не первый случай подобного протеста. Несколько месяцев назад активисты в той же Барселоне расклеили листовки с так называемыми итогами правления Зеленского, где уличили его в ультранационализме и масштабной коррупции.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.