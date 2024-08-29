Суд в Москве назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

В деле о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» появились пять новых фигурантов. Басманный районный суд Москвы продлил им срок ареста. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиева У. А., Хамидову Х. А. продлен срок содержания под стражей на три месяца месяца, то есть до 1 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Прежде их имена не назывались.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли по людям еще до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мухаммад Зоира Шарипзода* частично признал вину.

* — занесены в реестр террористов и экстремистов России