«Поддержать дух»: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске

Артисты спели для простых местных жителей и военнослужащих.

Народный артист РФ Григорий Лепс и заслуженный артист РФ SHAMAN выступили перед жителями Курской области, а также военнослужащими, которые находятся в местном госпитале. Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Здесь мы для того, чтобы поддержать дух людей свои творчеством», — заявил певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

Отыграв концерт для жителей региона, среди которых было много детей, артисты отправились в местный военный госпиталь, где лечат получивших травмы бойцов ВС РФ. Кадры с этого выступления публикует Минобороны России.

Минобороны РФ; 5-tv.ru

«Известные артисты пообщались с военнослужащими, пожелали всем скорейшего выздоровления, и исполнили песни «Я русский» и «Самый лучший день», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Артисты также подарили российским военным и медицинским работникам гитары со своими автографами и витаминные наборы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN уже посещал город Такмак и Запорожскую АЭС, где выступил перед местными жителями и сотрудниками атомной электростанции. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он заявил, что не боится давать выступления в самых горячих точках и посещать города Новороссии, поскольку знает, что там его ждут люди.