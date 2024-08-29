«Поддержать дух»: Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске

Григорий Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске
Фото, видео: 5-tv.ru
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Артисты спели для простых местных жителей и военнослужащих.
Народный артист РФ Григорий Лепс и заслуженный артист РФ SHAMAN выступили перед жителями Курской области, а также военнослужащими, которые находятся в местном госпитале. Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.
«Здесь мы для того, чтобы поддержать дух людей свои творчеством», — заявил певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.
Отыграв концерт для жителей региона, среди которых было много детей, артисты отправились в местный военный госпиталь, где лечат получивших травмы бойцов ВС РФ. Кадры с этого выступления публикует Минобороны России.
Минобороны РФ; 5-tv.ru
«Известные артисты пообщались с военнослужащими, пожелали всем скорейшего выздоровления, и исполнили песни «Я русский» и «Самый лучший день», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Артисты также подарили российским военным и медицинским работникам гитары со своими автографами и витаминные наборы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN уже посещал город Такмак и Запорожскую АЭС, где выступил перед местными жителями и сотрудниками атомной электростанции. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он заявил, что не боится давать выступления в самых горячих точках и посещать города Новороссии, поскольку знает, что там его ждут люди.
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