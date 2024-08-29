Правительство РФ направит 15,5 млрд рублей пострадавшим в Курской области

Мишустин: правительство направит 15,5 млрд рублей жителям Курской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Дополнительная помощь, в первую очередь, затронет людей, потерявших жилье.
Правительство России направит в Курскую область дополнительную денежную помощь в размере 15,5 миллиарда рублей. Большая часть выделенных средств направленно для потерявших дома людей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство расширяет поддержку приграничных районов. Курской области дополнительно направили 15,5 миллиарда рублей», — подчеркнул Мишустин во время заседания правительства.
Отмечается, что подавляющую часть денежных средств направят пострадавшим на приобретение жилья взамен утраченного. Более того, на подобную меру поддержки могут рассчитывать и те, кто не может временно проживать в своем доме.
Финансирование мест временного размещения в Курской области также продолжится. В частности, речь идет о стационарных и мобильных пунктах, где доступно бесплатное питание.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал, как боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области.
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