Правительство РФ направит 15,5 млрд рублей пострадавшим в Курской области

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 25 0

Мишустин: правительство направит 15,5 млрд рублей жителям Курской области

Правительство РФ направит 15,5 млрд рублей пострадавшим в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Курская область

Дополнительная помощь, в первую очередь, затронет людей, потерявших жилье.

Правительство России направит в Курскую область дополнительную денежную помощь в размере 15,5 миллиарда рублей. Большая часть выделенных средств направленно для потерявших дома людей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство расширяет поддержку приграничных районов. Курской области дополнительно направили 15,5 миллиарда рублей», — подчеркнул Мишустин во время заседания правительства.

Отмечается, что подавляющую часть денежных средств направят пострадавшим на приобретение жилья взамен утраченного. Более того, на подобную меру поддержки могут рассчитывать и те, кто не может временно проживать в своем доме.

Финансирование мест временного размещения в Курской области также продолжится. В частности, речь идет о стационарных и мобильных пунктах, где доступно бесплатное питание.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, как боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области.

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