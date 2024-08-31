Громкие заявления: глава МИД Венгрии раскритиковал военный психоз ЕС

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Глава МИД Венгрии Сийярто раскритиковал военный психоз ЕС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В Будапеште снова выступили против накачки Украины оружием.

Глава Газпрома и министр иностранных дел Венгрии сегодня в Санкт-Петербурге обсуждают поставки российского газа Будапешту. Петер Сийярто подтвердил, что энергетическая безопасность Венгрии не может быть обеспечена без голубого топлива из России.

За несколько часов до этого в большом видеоролике политик уличил ЕС в военном психозе. Сийярто раскритиковал идею западных стран о снятии ограничений на использование Украиной поставленного оружия для ударов по территории России. По его мнению, эта перспектива оторвана от реальности и приведет к эскалации конфликта.

«Этот военный психоз ослепляет многих людей. Сегодня некоторые люди настолько далеко, и, к сожалению, их большинство. И они уверены, что территориальное расширение войны не влечет за собой риска эскалации», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто также подчеркнул, что позиция Венгрии остается твердой: республика никогда не поставляла и не будет поставлять Украине оружие. В Будапеште уверены, что такая накачка военной техникой только увеличит масштаб разрушений.

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