В Будапеште снова выступили против накачки Украины оружием.

Глава Газпрома и министр иностранных дел Венгрии сегодня в Санкт-Петербурге обсуждают поставки российского газа Будапешту. Петер Сийярто подтвердил, что энергетическая безопасность Венгрии не может быть обеспечена без голубого топлива из России.

За несколько часов до этого в большом видеоролике политик уличил ЕС в военном психозе. Сийярто раскритиковал идею западных стран о снятии ограничений на использование Украиной поставленного оружия для ударов по территории России. По его мнению, эта перспектива оторвана от реальности и приведет к эскалации конфликта.

«Этот военный психоз ослепляет многих людей. Сегодня некоторые люди настолько далеко, и, к сожалению, их большинство. И они уверены, что территориальное расширение войны не влечет за собой риска эскалации», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто также подчеркнул, что позиция Венгрии остается твердой: республика никогда не поставляла и не будет поставлять Украине оружие. В Будапеште уверены, что такая накачка военной техникой только увеличит масштаб разрушений.