Путин получает доклады от военных из приграничья в любое время дня и ночи

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Президент также полностью контролирует вопросы социального обеспечения регионов.

Путин получает доклады от военных из приграничья в любое время дня и ночи

Фото: © РИА Новости

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Глава российского государства Владимир Путин держит под личным контролем вопросы социального обеспечения в регионах, в которых наблюдается острая ситуация. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Разумеется, в районах, где острая ситуация, президент, собственно, держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением», — объяснил Песков в видеоролике, который опубликован в Telegram-канале Зарубина.

По словам спикера Кремля, на фоне ситуации в российских регионах, граничащих с Украиной, сегодня важная часть графика президента — ежедневное общение с губернаторами этих областей, представителями социальных ведомств, МЧС, правоохранителями.

Песков отметил, что доклады военных Путин получает по несколько раз в неделю, либо по мере необходимости, в том числе и в ночное время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подарил своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак.

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