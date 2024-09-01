Беспилотники предприняли попытку атаковать Каширскую ГРЭС

Жертв и разрушений нет, отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После попыток атаковать Москву беспилотниками киевский режим выпустил дроны в сторону Каширской государственной районной электростанции (ГРЭС). Однако нарушить ее работу им не удалось, сообщил Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов в своем Telegram-канале.
«Была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал он.
В результате атаки боевиков никто не пострадал, разрушений также нет, возгорания не возникло. Электроэнергию продолжают исправно подавать, а на месте работают оперативные службы.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе беспилотниками, приграничные регионы России, в частности, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали власти Липецкой и Воронежской областей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Владимиру Зеленскому понадобилось вторжение в Курскую область.
- 21 авг
- Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву
- 21 авг
- Силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА на Москву
- 10 мая
- Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в городском округе Подольск
- 30 мар
- Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
- 17 мар
- Собянин: летевший в сторону Москвы БПЛА ликвидирован в Домодедовском районе
- 17 мар
- Собянин сообщил о сбитом в Ступинском городском округе БПЛА
- 17 мар
- Собянин: направлявшийся к Москве беспилотник уничтожен ПВО
- 12 мар
- Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе
- 18 янв
- Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Ленинградской и Московской областях
- 18 янв
- Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника в Подольске
Читайте также
64%
-0.26 100.76
-1.01
Нашли ошибку?