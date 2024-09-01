Беспилотники предприняли попытку атаковать Каширскую ГРЭС

После попыток атаковать Москву беспилотниками киевский режим выпустил дроны в сторону Каширской государственной районной электростанции (ГРЭС). Однако нарушить ее работу им не удалось, сообщил Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов в своем Telegram-канале.

«Была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС», — написал он.

В результате атаки боевиков никто не пострадал, разрушений также нет, возгорания не возникло. Электроэнергию продолжают исправно подавать, а на месте работают оперативные службы.

Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе беспилотниками, приграничные регионы России, в частности, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

После начала спецоперации атакам с украинской территории подвергаются и другие российские регионы. Так, поздно вечером 31 августа и в ночь на 1 сентября об уничтоженных БПЛА проинформировали власти Липецкой и Воронежской областей.

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