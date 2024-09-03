Не суй куда попало: москвичка случайно оторвала палец обручальным кольцом

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

Москвичка случайно оторвала палец обручальным кольцом

Не суй куда попало: москвичка случайно оторвала палец обручальным кольцом

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Медикам пришлось потрудиться, чтобы вернуть его обратно.

Медики Центра микрохирургии кисти имени Ерамишанцева пришили женщине оторванный палец. Как сообщил департамент здравоохранения Москвы, причиной травмы стало обручальное кольцо.

«Во время домашних дел женщина зацепилась кольцом и, дернув рукой, лишилась безымянного пальца», — говорится в публикации агентства городских новостей «Москва».

Операция по возращению безымянного пальца «домой» длилась четыре часа. Медикам пришлось сшивать сухожилия, вены и артерию. Этим же днем пациентку выписали и отправили домой. Ей предстоит пройти курс реабилитации.

Возможно, на кольцо было наложено заклинание, которое запрещало жене трогать вещи мужа. Другое объяснение подобному казусу придумать сложно.

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