От сладости до протухшего мяса: о каких болезнях говорят разные запахи от тела

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Врач Галкин: запах протухшего мяса от тела говорит о проблемах с печенью

От сладости до протухшего мяса: о каких болезнях говорят разные запахи от тела

Фото: www.globallookpress.com

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Аромат кленового сиропа от ребенка — тревожный звоночек. К ему еще стоит принюхиваться?

Запах протухшего мяса от тела может указывать на заболевание печени у человека. Причем даже приятный аромат далеко не признак хорошего здоровья. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал врач-терапевт, невролог Андрей Галкин.

Медик отметил и запах ацетона, который может не только указывать на проблемы печени, но и почек, а также на сахарный диабет. Запах шерсти, в свою очередь, тревожный маркер для щитовидной железы и людей, которые страдают от проблем с надпочечниками.

Среди прочего, запах кошачьей мочи при отсутствии у человека питомца — может говорить о развитии туберкулеза или же проблемах с пищеварением. Инфекционная болезнь в виде дифтерии имеет чуть иной запах, сладковатый аромат яблок с редкими вкраплениями гнили.

Приятный аромат кленового сиропа от ребенка также повод забить тревогу, так как это один из признаков лейциноза. При этом запах мышей тоже сигнализирует о проблемах со здоровьем, а именно о фенилкетонурии, предупредил врач-терапевт.

Специалист настоятельно порекомендовал людям с неприятным запахом от тела обращаться за помощью к врачу. Дело в том, что его можно устранить, ударив упреждающим по первопричине проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал, на что может указывать постоянная горечь во рту человека.

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