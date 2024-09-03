Братство и традиции: Путин об укреплении отношений России и Монголии

Страны неоднократно оказывали друг другу поддержку.

Крепкие отношения России и Монголии построены на закаленном боевом братстве и добрососедских традициях. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе.

«Убежден, что боевое братство, закаленное в суровые годы испытаний, а также многолетние традиции добрососедства и взаимовыручки будут и впредь служить прочным фундаментом, на котором выстраиваются дружественные российско-монгольские отношения», — отметил глава российского государства.

По словам президента, во времена Великой Отечественной войны Монголия оказала неоценимую помощь Советскому Союзу. Москва, в свою очередь, отдала долг Улан-Батору при нападении японских милитаристов на Монголию. Войска двух союзнических стран разгромили Японию в сражении на реке Халхин-Гол.

Владимир Путин подчеркнул, что очень благодарен Монголии за уважительное отношение к общему историческому наследию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ одобрило проект соглашения о реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.