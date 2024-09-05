Дороже лекарства: может ли долгий сон улучшить самочувствие

Нужно ли отсыпаться в выходные дни или все-таки ценные часы можно потратить на более продуктивные вещи?

Долгий сон в выходные улучшает физическое и ментальное состояние человека. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

Как объяснил специалист, абсолютно точно доказано, что недобор сна приводит к различным нарушениям в сердечно-сосудистой системе и психическом здоровье человека. Это происходит из-за того, что от недосыпа в организме возникает повышенное содержание кортизола, который стимулирует выработку гормонов стресса — адреналина и норадреналина, из-за чего мы получаем постоянную нагрузку.

«Поэтому, когда мы имеем возможность побольше спать, в частности в выходные дни, этот фон выравнивается. Но что значит „побольше спать“? Это не значит спать большее время, то есть провести в кровати дольше. Это значит проснуться на один-два часа позже времени, когда мы обычно встаем на работу», — поясняет эксперт.

Врач также отметил, что сегодня люди зачастую перерабатывают и трудятся больше, чем отдыхают. Именно поэтому, если у вас есть возможность проснуться на пару часов позже обычного — лучше воспользоваться ей, чтобы на несколько дней выровнять свой режим сна и вернуться в зону комфорта.

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