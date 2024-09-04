США расширили санкции против РФ за «вмешательство в выборы»: кто в списке?

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 42 0

США ввели санкции в отношении RT за вмешательство в выборы

США расширили санкции против РФ за «вмешательство в выборы»: кто в списке?

Фото: 5-tv.ru

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В Минфине США заявили, что противостоят «злонамеренной сетевой активности России».

США ввели санкции в отношении телеканала RT, его главного редактора Маргариты Симоньян и других организаций, обвинив их во «враждебном влиянии» на президентские выборы в стране. Об этом говорится в документе на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, ограничения также затронули автономную некоммерческую организацию «Диалог» и ее генерального директора Владимира Табака.

В американском Минфине отметили, что таким образом ведомство противостоит «злонамеренной сетевой активности России», включая попытку вмешательства в выборы США, и «разрушительным кибератакам, направленным на критическую инфраструктуру».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запад оказывает давление на экономические отношения РФ и Китая.

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