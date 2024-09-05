«Возможности ограничены»: Песков об участии России в ситуации с Дуровым

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 39 0

Песков: Россия готова помочь Дурову, но ее возможности в этом случае ограничены

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Дурова во Франции ВЭФ-2024

Основателя Telegram задержали во Франции в конце августа.

У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова два гражданства: российское и французское, а это ограничивает возможности России в помощи бизнесмену. Такое заявление сделал в беседе с 5-tv.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он подчеркнул, что Россия готова своему гражданину оказать необходимую помощь, но ситуация с Дуровым иная, ведь он также имеет и паспорт Франции.

«Конечно, для французских властей его гражданство является единственным и приоритетным, поэтому здесь наши возможности ограничены, и вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую или французскую на какие-то контакты», — сказал Песков.

Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета Дурова в аэропорту Парижа.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дурова заметили на прогулке с «невестой» по Парижу.

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